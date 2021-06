Samsung Galaxy S21, arriva il terzo update di giugno

Dopo ben 2 aggiornamenti arrivati per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra nel mese di giugno, è in arrivo un terzo update del firmware, che questa volta risulta alquanto sostanzioso. Le prime due patch sono infatti risultate disponibili solo per pochissimi paesi, ma questa sembra che l’update potrà essere scaricato correttamente da tutti, al fine di fruire delle molte novità introdotto e non incontrare i fastidiosi bug che hanno minato nelle ultime settimane l’esperienza degli utenti.

Per riuscire a scaricare il nuovo aggiornamento è sufficiente recarsi nelle impostazioni e accedere alla voce “Aggiornamenti di Sistema”, premendo poi successivamente “Scarica e Installa” per permettere al processo di completarsi automaticamente nel giro di qualche minuto. Specifichiamo che il nuovo update non è ancora ufficialmente disponibile nel nostro paese, ma potrebbe arrivare presto, e vi consigliamo quindi di fare un tentativo e di controllare che il vostro telefono possegga quantomeno l’ultima versione disponibile.

Il nuovo aggiornamento G99xxXXU3AUF6 introduce principalmente dei fix per la famiglia di dispositivi Samsung. Primo fra tutti a essere sistemato è il lag che si andava a creare durante utilizzando la fotocamera, ormai confermato dalle segnalazioni di moltissimi utenti, e sembra per fortuna scomparso per sempre. Non mancano inoltre dei miglioramenti alla qualità delle videochiamate, e la possibilità di riconoscere dei codici QR ed effettuare il classico scanner attraverso le foto presenti all’interno della galleria dei telefoni.

Novità da non trascurare, confermata da Samsung, è la risoluzione anche ai problemi di surriscaldamento dei device, i quali dovrebbero essere finalmente sistemato anche in questo caso, per permettere agli utenti delle sessioni tranquille ed evitare rischi di problemi in seguito all’arrivo di temperature eccessive e impreviste.

Per il momento queste sono le novità della nuova versione G99xxXXU3AUF6 dei Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra. Restiamo tuttavia in attesa di dichiarazioni ufficiali in merito, sperando che gli sviluppatori riescano a correggere tutte le problematiche dei sistemi segnalate al più presto.