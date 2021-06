Game & Watch Zelda: a novembre in arrivo con tre grandi classici

I primi due Zelda per NES e quello per Game Boy saranno emulati da questo nuovo Game & Watch per festeggiare il 35mo anniversario della serie.

Per festeggiare il 35mo anniversario dell’uscita di The Legend of Zelda, Nintendo ha presentato un nuovo Game&Watch, simile a quello già prodotto per Super Mario Bros, contenente i primi due episodi della serie uscita per NES e Link’s Awakening per Game Boy.

Come nella versione con Super Mario, anche in questa sarà presente il gioco del giocoliere del Game & Watch con Link come protagonista questa volta e diversi easter egg della serie, che compariranno durante l’orologio o il timer.

Il Game & Watch di The Legend of Zelda sarà disponibile a partire dal prossimo 12 novembre 2021.

I giochi emulati da Game & Watch Zelda sono: