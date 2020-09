Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Special Edition ora preordinabile su Amazon.it

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Special Edition è ora preordinabile su Amazon.it al prezzo minimo garantito. Il preordine garantisce l’invio il giorno di uscita (13 novembre)

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa arriva anche su Amazon il Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros Special Edition, una mini console portatile con le forme dei vecchi Game & Watch con dentro il primo Super Mario Bros. e Super Mario Bros.: The Lost Levels creata per festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros, uscito nel 1985 per Nintendo Entertainment System.

Il prezzo per l’Italia è di 59,99€ e Amazon garantisce la vendita al prezzo minimo in caso di calo da oggi al giorno di uscita. Vi ricordiamo che Amazon.it preleva i soldi solo al momento dell’invio del prodotto.