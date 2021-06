Come sono diventato un supereroe: trailer del poliziesco Netflix… coi superpoteri

Netflix ha rilasciato il trailer, il poster e la sinossi di Come sono diventato un supereroe, poliziesco a tema supereroico in uscita il 9 luglio.

Chi sono i veri supereroi, in un mondo in cui i superpoteri sono ormai comuni? Scopriamolo in Come sono diventato un supereroe, poliziesco francese a tema supereroico in arrivo su Netflix il prossimo 9 luglio.

Il film, che narra di come un poliziotto solitario è costretto a far coppia con una brillante detective per smantellare un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti crea-superpoteri, è diretto da Douglas Attal e vede protagonisti Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti e Swann Arlaud.

Questa la sinossi ufficiale:

Parigi, 2021. I supereroi sono perfettamente integrati nella società. In città si sta diffondendo una droga misteriosa che conferisce poteri straordinari a chi non li possiede. Con l’aumentare dei casi, i tenenti Moreau e Schaltzmann sono mandati a indagare. Affiancati dai due vigilantes della vecchia guardia Monté Carlo e Callista, non si fermeranno davanti a nulla per impedire il dilagare del narcotico… ma quando viene alla luce il passato di Moreau il mistero si infittisce.

