Batman: Val Kilmer dice la sua sulla censura al rapporto sessuale con Catwoman

Qualche giorno fa abbiamo documentato la notizia riguardante le dichiarazioni di uno dei creatori della serie animata di Harley Quinn, che ha parlato di una scena relativa ad un rapporto sessuale tra Batman e Catwoman censurata dalla DC Comics, e su questa cosa si è espresso anche Val Kilmer.

L’interprete del cavaliere oscuro in Batman Forever ha postato su Twitter una gif in cui riprende una scena tra lui e Nicole Kidman, in cui la donna allude ad un incontro particolare tra i due, e Val Kilmer ha commentato: “Lui lo farà, o no?”

Does he or doesn’t he…? pic.twitter.com/oGVfqf0tUx — Val Kilmer (@valkilmer) June 16, 2021

Insomma, non è la prima volta che in una produzione dedicata a Batman si allude alla vita sessuale del personaggio. Non è mai stato mostrato nulla in maniera esplicita, ma è chiaro che i supereroi hanno anche una vita sessuale.

Queste sono le parole di Justin Halpern sulla scena censurata in Harley Quinn: