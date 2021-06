Supercrooks: la prima immagine della serie animata Netflix tratta da Jupiter’s Legacy

Durante l'Annecy International Animation Film Festival Netflix ha mostrato in anteprima una prima immagine di Supercrooks.

16—Giu—2021 / 8:53 AM

Un paio di settimane dopo l’annuncio dello sviluppo dello spin-off di Jupiter’s Legacy è stata già mostrata la prima immagine della serie animata Supercrooks. Durante l’Annecy International Animation Film Festival la piattaforma streaming ha parlato di alcuni suoi progetti, e tra questi c’era anche Supercrooks, di cui ha mostrato una prima immagine.

Ecco la prima immagine della serie animata Supercrooks.

Inoltre è stato rivelato che la serie sarà prodotta da Studio Bones (My Hero Academia, Carole & Tuesday, and Mob Psycho 100), mentre Dai Sato (Cowboy Bebop, Eureka Seven) realizzerà la sceneggiatura, e Takafumi Mitani (Carole & Tuesday, Blood Blockade Battlefront) lavorerà al character design. A dirigere la serie animata sarà Motonobu Hori.

La serie a fumetti è stata pubblicata nel 2012, creata da Mark Millar e Leinil Yu ed è stata distribuita dalla Marvel attraverso Icon Comics. Al centro della storia ci sono i villain che abitano lo stesso universo narrativo di Jupiter’s Legacy.

Johnny Fulmine, il Gladiatore, Carmine, Kasey, Il Fantasma, TK McCabe, Previsione, Roddy e Sammy Diesel sono i super criminali che si uniranno per portare avanti delle rapine il cui successo dipenderà dalla capacità di unire i loro poteri.

Non sono ancora state comunicate possibili date di uscita della serie spin-off Supercrooks.