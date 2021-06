State a casa: trailer e foto dal nuovo film di Roan Johnson

Il 1° luglio, distribuito da Vision Distribution, arriverà in sala State a casa, il nuovo lungometraggio di Roan Johnson: ecco due trailer, le foto e la locandina.

Il film, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, è una produzione Palomar e Vision Distribution. Nel cast, Dario Aita, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani, Martina Sammarco e Tommaso Ragno.

Questa la sinossi ufficiale:

Il mondo là fuori è bloccato da una pandemia, e in lockdown un appartamento a Roma diventa lo stesso di Milano, Napoli, Parigi e New York. Ognuno vive una storia identica a tutti gli altri e allo stesso tempo unica e personale. Ma questo è un film su un altro virus, ben più pericoloso, che si nasconde nella natura umana.

Quattro ragazzi sotto i trent’anni condividono un appartamento da tempo e, fermati dal contagio, si trovano ad affrontare ombre più grandi che vivere in quella situazione. L’occasione per fare dei soldi facili a scapito del loro equivoco padrone di casa porterà il film a un crescendo di tensione e delirio. Le scelte e le azioni dei ragazzi diventeranno sempre più ambigue mentre le conseguenze sconvolgeranno i loro sogni e speranze, paure e amori, fino al finale inaspettato di questa commedia molto nera o di questa tragedia molto brillante.

Leggi anche: