Oggi 16 Giugno arriva in sala Spiral - L'eredità di Saw, nuovo capitolo del fortunato franchise horror creato da James Wan nel 2004.

Diretto da Darren Lynn Bousman, Spiral – L’eredità di Saw è il nuovo capitolo della saga horror creata da James Wan nel 2004 (e che vanta, fino ad oggi, di ben nove sequel) che farà il suo debutto al cinema, grazie a 01 Distribution, il 16 Giugno.

In occasione dell’arrivo del film in sala, vi invitiamo a seguire la speciale live dei cugini Movieplayer.it il 16 Giugno alle ore 18:00 dove non solo si partirà alla scoperta di Spiral – L’eredità di Saw ma verranno anche ripercorse le tracce delle origini dello stesso franchise Saw.

La trama di questo fortunato franchise (il quale negli anni ha incassato quasi un miliardo di dollari) ruota intorno all’astuto ed efferato maniaco omicida John Kramer, alias Jigsaw, uomo affetto cancro al cervello in fase terminale, e ai suoi apprendisti. Le vittime di Jigsaw e dei suoi seguaci vengono catturate e poste in trappole mortali, dalle quali è possibile uscire solitamente dopo mutilazioni e grandi sofferenze, nonché scelte. Jigsaw, infatti, mette alla prova le sue “cavie” (per lui, infatti, sono degli esperimenti) per vedere se sono degne di continuare a vivere una vita che fino a quel momento hanno disprezzato (ad esempio per tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione).

Negli anni, alla fine di ogni capitolo, una domanda veniva lasciata irrisolta, pronta per trovare risposta solo nei capitoli successivi. Lo stesso primissimo film del 2004 si chiudeva con un finale sorprendente ed enigmatico.

A distanza di anni, vedremo un nuovo assassino seguire le orribili orme di Jigsaw proprio con Spiral – L’eredità di Saw. Questa volta tra i protagonisti del film troveremo Samuel L. Jackson, Chris Rock, Max Minghella e Marisol Nichols. Ecco il trailer del film:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Spiral – L’eredità di Saw vi aspetta in sala dal 16 Giugno