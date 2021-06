Sky WiFi: copertura ampliata a oltre 2mila comuni italiani e prezzi di giugno 2021

La copertura di Sky WiFi continua a crescere con più di 2.000 comuni italiani: l’offerta di connettività e telefonia di Sky infatti, che a giugno 2020 raggiungeva 26 città, ora ha ampliato e continuerà ad espandersi grazie anche alla collaborazione con Open Fiber.

Il comunicato stampa che annuncia la crescita della copertura, conferma anche come ad oggi – secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza – Sky WiFi sia l’operatore di servizi internet a casa con il migliore rapporto qualità-prezzo 2021.

Il servizio ultrabroadband di Sky ha infatti conquistato il primo posto nella sua categoria, con un punteggio nettamente superiore alla media del settore nell’indagine svolta dall’Istituto, basata su 870.000 giudizi indipendenti di consumatori e utenti su 974 aziende (di cui 400 italiane) in 95 settori economici.

Con una copertura più ampia ad ora, è possibile andare sulla pagina web dedicata e testare in modo veloce se la zona in analisi sia coperta o meno. Una volta fatto tutto, avrete modo di scegliere l’offerta che preferite, oltre che se ampliare il pacchetto aggiungendo anche la TV satellitare.

Ad oggi le offerte che Sky WiFi propone sono:

Sky WiFi : Fibra 100% con Sky WiFi Hub Intelligente e chiamate a consumo Costo: 24,90€ per 18 mesi, poi 29,90€ al mese Attivazione: 29€

: Fibra 100% con Sky WiFi Hub Intelligente e chiamate a consumo Sky WiFi Plus : Fibra 100% a 1Gbps, con Sky WiFi Hub Intelligente e chiamate illimitate Costo: 24,90€ per 18 mesi, poi 34,90€ al mese Attivazione: 29€

: Fibra 100% a 1Gbps, con Sky WiFi Hub Intelligente e chiamate illimitate Sky WiFi Ultra Plus : Fibra 100% a 1Gbps, con Sky WiFi Hub Intelligente e Ultra WiFi, chiamate illimitate Costo: 27,90€ per 18 mesi, poi 37,90€ al mese Attivazione: 79€

: Fibra 100% a 1Gbps, con Sky WiFi Hub Intelligente e Ultra WiFi, chiamate illimitate

Il comunicato prosegue parlando anche del perché Sky WiFi si propone come soluzione di qualità per la connessione in Italia: