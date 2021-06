Radeon RX 6900 XT a liquido, AMD svela la nuova scheda video

Sono passati diversi mesi da quando AMD è giunta a gamba tesa sul mercato con la sua Radeon RX 6900 XT, pronta a competere con NVIDIA e la sua lineup da urlo. Questa volta l’azienda si è preparata tuttavia per fare un ulteriore passo avanti, e ha svelato oggi al mondo la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition, nuova versione della scheda video raffreddata a liquido.

Grazie al migliore sistema di dissipazione, il risultato non riguarda solamente temperature nettamente migliori durante qualunque tipo di utilizzo, in quanto si parla della possibilità di incrementare notevolmente le performance rispetto al modello base.

Il design è questa volta ancora più elegante, anche se non mancano gli amati RGB, e una gigantesca R di color argento dell’azienda posta sulla placca di alluminio superiore, affiancata principalmente da tinte nere e da alcuni dettagli rossi. Ovviamente, non può manca la scritta Radeon posta sul lato.

Parliamo come sempre di una scheda basata sull’architettura RDNA 2, con un radiatore da 120 mm monoventola (ancora, con una R al centro e la scritta Radeon a lato) e ben 2 porte da 8 PIN per l’alimentazione. Per quanto riguarda le performance, i colleghi di Wccftech hanno confermato un totale di 80 Compute Units/5120 SPs, 16 GB di vRAM GDDR6 con interfaccia bus a 256 bit e 578 GB/s per quanto concerne la larghezza di banda. Il clock di base si attesta sui 2250 MHz e potrà raggiungere tuttavia i 2435 MHz. Per finire, troviamo 80 Ray Accelerators (uno per unità di calcolo) e un TBP di 330W.

Nonostante non sia ancora confermato un prezzo preciso, considerando la cifra di riferimento iniziale per la 6900 XT di AMD (999$), potremo aspettarci questa volta circa 1500$ totali, giustificati dal design premium rispetto al modello base e dalle migliori performance che la nuova scheda video raffreddata a liquido offrirà.