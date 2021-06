Nastri d’Argento 2021: a Colin Firth il nastro europeo

Per i Nastri d’Argento 2021 va a Colin Firth il Nastro Europeo di quest’edizione, un riconoscimento che, è stato sottolineato, andrà all’interprete britannico “per lo stile speciale di un attore eclettico ed elegante che continua a regalare al pubblico internazionale interpretazioni di grande intensità teatrale e successi popolari in una carriera siglata da un protagonismo di eccellenza nel cinema d’autore come nella commedia”.

Il membro del Direttivo Nazionale la Presidente Laura Delli Colli ha dichiarato sul Nastro D’argento europeo 2021 a Colin Firth:

Si tratta di una scelta che premia l’eccellenza del suo talento come la semplicità e, insieme, la sua splendida professionalità sia quando si tratti di affrontare l’impegno dei classici, a volte più vicini al teatro che al cinema, che la leggerezza della commedia, un genere, al quale Colin Firth regala immancabilmente il suo irresistibile ‘tocco’ british”.

Nato nel 1989, il premio dei Giornalisti Cinematografici Italiani è andato, negli anni, tra gli altri, a John Cleese, Krzystof Kieslowsky, Philippe Noiret, Istvan Szabò, Aki Kaurismaki, Ken Loach, Alain Resnais, Theo Angelopoulos, Alan Parker, Jerzy Stuhr, Radu Mihaileanu, Emir Kusturica, Roman Polanski. Lo scorso anno lo ha ricevuto, per la seconda volta, Pedro Almòdovar.

Tra le attrici e gli attori è stato assegnato a Fanny Ardant, Claudia Cardinale, Malcolm McDowell, Vincent Lindon, Valeria Bruni Tedeschi, Laura Morante, Lambert Wilson e Juliette Binoche.

La serata di premiazione dei Nastri d’Argento si svolgerà il 22 Giugno al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.