Luca: le “Pasta Grannies” italiane lo adorano, a giudicare dal trailer

“Pasta Grannies” è un canale YouTube in inglese in cui vediamo, di settimana in settimana, delle classiche nonne italiane dedite all’arte della pasta. Un’immagine veramente “da cartolina”, proprio come quelle di Luca, il nuovo film Disney Pixar in arrivo su Disney+ di cui è stato mostrato il trailer alle nonne in questione, con un risultato memorabile.

Diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca arriverà il 18 giugno sui nostri teleschermi, in esclusiva su Disney+.

Nel cast della pellicola: Jacob Tremblay (il Luca del titolo), Maya Rudolph (Daniela), Jack Dylan Grazer (Alberto), Jim Gaffigan (Lorenzo) ed Emma Berman (Giulia).

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

