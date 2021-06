Loki: lo straordinario murale di Lucamaleonte e due divertenti featurette

Per celebrare la nuova serie originale Marvel Studios Loki, disponibile su Disney+ con nuovi episodi ogni mercoledì, lo street artist Lucamaleonte ha realizzato a Milano un murales ispirato alla serie.

Il disegno, che si trova sul Wall di Porta Genova, in via Casale, rappresenta una personale interpretazione dell’iconico personaggio interpretato da Tom Hiddleston, esaltandone la dualità e gli aspetti della sua complessa personalità. L’opera è stata realizzata da Lucamaleonte, artista romano attivo dai primi anni 2000 con all’attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che murali dipinti in giro per il mondo.

Inoltre, vi presentiamo due nuovi video ufficiali dedicati alla serie su Disney+: nel primo Tom Hiddleston elargisce, tra il serio e il faceto, alcuni consigli per avere successo e una brillante carriera; nel secondo, invece, i cinque look più fashion dell’anti eroe Marvel.

La serie, il cui gradimento per la prima puntata è stato altissimo e di cui è stato pubblicato oggi il secondo episodio, arriverà su Disney+ ogni settimana per sei settimane, seguendo quindi il sistema di release scaglionato episodio per episodio già visto con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, con l’unica differenza che i nuovi episodi verranno rilasciati il mercoledì e non più il venerdì. Un sistema che ha funzionato bene presso il proprio pubblico, decisamente opposto a quello promosso da Netflix per molte delle sue serie di punta, visionabili in binge watching a partire dal day one.

Nel cast del serial ritroviamo, oltre a Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant, sotto la direzione esclusiva di Kate Harron e coi copioni di Michael Waldron.

Questa la sinossi ufficiale:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron.

