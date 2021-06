Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, ecco il poster italiano

Qualcosa è cambiato… Drac e i suoi amici sono tornati come non li avete mai visti prima d’ora! La divertente saga “horror” di Hotel Transylvania torna col quarto episodio, dal titolo Uno scambio mostruoso: del film, in arrivo il 2 settembre anche nelle sale italiane, vi mostriamo oggi il poster ufficiale.

Questa la sinossi del film:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

