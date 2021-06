HexGaming presenta un controller PlayStation 5 personalizzabile

Quest’oggi abbiamo potuto ammirare un nuovo controller per PlayStation 5 pronto a surclassare le potenzialità del DualSense, anche se con un prezzo decisamente meno accessibile. Parliamo dell’azienda HexGaming, che ha presentato Hex Rival, il suo nuovo gioiellino che costerà tuttavia ben 250$, offrendo in cambio però delle feature certamente non indifferenti.

La filosofia di questo nuovo prodotto vede la personalizzazione al primo posto, in quanto questo è pensato per adattarsi agli utenti e migliorare le loro prestazioni in-game grazie alle proprie novità. Tutti i tasti sono completamente programmabili, le levette intercambiabili, ed è possibile personalizzare il proprio modello con diversi fattori, dall’estetica ai materiali.

È stato anche confermato che i grilletti attivano il loro input leggermente prima, 0,55 mm e 2 mm al posto dei soliti 1,2 mm e 7 mm, il che dovrebbe tramutarsi in una maggiore reattività in-game.

L’Hex Rival per PlayStation 5 è ovviamente un prodotto high-end che non mira a conquistare tutti i giocatori, proponendosi piuttosto adatto nello specifico per gli utenti che desiderano delle migliorie alla propria esperienza durante le partite su console, e ovviamente per gli atleti di Esports.

Ecco nello specifico le caratteristiche del nuovo controller targato HexGaming:

6 levette in 1 interscambiabili, con 3 differenti altezze

2 copri levette ergonomici (a cupola o concavi)

Tasti remappabili (anche in-game)

Più di 15 design

L’offerta è davvero interessante, e i design apparsi in rete mostrano delle combinazioni anche esteticamente molto appaganti, adatte a tutti i gusti.

Di seguito, la dichiarazione del CEO di HexGaming in merito al nuovo controller: