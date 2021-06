Harry Potter: in Ungheria il film è stato vietato ai minori perché promuove l’omosessualità

La situazione politica e sociale in Ungheria continua a non essere delle migliori, a maggior ragione dopo che è stata comunicata la notizia che i film di Harry Potter sono stati vietati ai minori di 18 anni per questioni che hanno a che fare con la promozione dell’omosessualità. Nel provvedimento sono stati anche inclusi lungometraggi e serie TV come Il Diario di Bridget Jones, Billy Elliot, Friends.

Ad annunciarlo è stata la rete televisiva RTL Klub Hungary. Il provvedimento è stato voluto da Fidesz, il partito di estrema destra a cui fa capo il premier ungherese Viktor Orban. Nel testo della legge approvata in Parlamento si parla di un provvedimento che mira a proteggere i bambini dai contenuti che mirano a promuovere la devianza dall’identità di genere, che non devono essere messi a disposizione di persone inferiori ai 18 anni.

RTL Klub Hungary è la prima emittente che si adeguerà a questo provvedimento, e che trasmetterà con il bollino rosso contenuti come Friends o Harry Potter. Film e serie TV così iconici verranno trasmessi in seconda serata.

Si tratta dell’ennesima decisione del Governo ungherese che va a minare le questioni relative all’autodeterminazione sessuale.