Euro 2020: Italia Turchia, dove vederlo in streaming 4K HDR

Non manca molto all’inizio della nuova partita che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma e vedrà confrontarsi le due squadre Italia e Turchia; questa farà ovviamente parte del gruppo A Euro 2000. Scopriamo quindi dove poter vedere lo streaming dell’incontro a una risoluzione 4K con HDR in chiaro per vivere al meglio gli esaltanti momenti da poche ore a questa parte.

Innanzitutto, è bene specificare la partita di Italia Turchia del gruppo A Euro 2000 avrà inizio alle 21:00 di oggi, 16 giugno 2021, di conseguenza avete ancora qualche ora per prepararvi all’incontro e ammirarlo comodamente. Esistono per fortuna diversi metodi per guardare la trasmissione nel migliore dei modi, e il primo riguarda la Rai.

L’incontro verrà infatti trasmesso su Rai 1, includendo anche pre e post partita, nonché in HD sul canale 501 e ad altissima risoluzione con HDR su Rai 4K. È bene specificare che come sempre è possibile godere di quest’opportunità solo attraverso dovuti decoder e TV compatibili. Sarà possibile anche optare per lo streaming sfruttando Raisport, potete accedervi attraverso questo link o attraverso la solita applicazione dedicata completamente gratuita.

Arriva poi il turno di Sky, che porterà la partita di Italia Turchia dell’Euro 2020 in 4K su Sky Sport Uno e Sky Sport HD. Per quanto concerne lo streaming, in questo caso vi basterà accedere alle piattaforme di Sky Go o Now, assicurandovi ovviamente di essere abbonati.

Vi ricordiamo che tutte e 51 le partite della competizione verranno trasmesse su Sky, e che la Rai ne trasmetterà invece per tutta l’Italia un totale di 27, il che rimane comunque un ottima offerta considerando la possibilità di fruire del servizio gratuitamente.

Si tratta di una partita alquanto importante, che potrà confermare la prima posizione dell’Italia in questo inizio dell’Euro 2020, campionato che continuerà a tenerci compagnia ancora per molto, se gli azzurri riusciranno a trionfare nei prossimi match.