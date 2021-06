Beastars 2: un video di presentazione per la seconda stagione dell’anime su Netflix

La prima stagione era solo l'inizio: Beastars 2 sta per arrivare il 15 luglio, come ci ricorda un nuovo video di presentazione.

Beastars è tornato, e noi non vediamo l’ora di scoprire come proseguiranno le vite di Legoshi, Luois, Hal e tutti gli altri personaggi che frequentano la Cherryton School.

Il video di presentazione della seconda stagione, in arrivo il 15 luglio su Netflix, ha in sottofondo la canzone “MONSTER” di YOASOBI: buona visione.

La serie, tratta dal manga omonimo di Paru Itagaki, è diretta da Shinichi Matsumi a partire dalle sceneggiature di Nanami Higuchi, e narra i turbamenti emotivi di un gruppo di giovani studenti in un mondo simile al nostro ma popolato solo da animali antropomorfi, in una società retta su precari equilibri tra carnivori ed erbivori.

Dopo il successo della prima stagione, la seconda ha debuttato in Giappone all’inizio dell’anno, per arrivare ora nel resto del mondo in estate grazie a Netflix.

