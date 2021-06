YouTube fa sparire gioco d’azzardo, politica e alcol dai banner pubblicitari più importanti

YouTube introduce un nuovo limite per gli inserzionisti, spariscono le pubblicità su alcol, gioco d’azzardo, politica e farmaci dal suo più importante banner pubblicitario – il formato Masthead -, ossia quello che compare proprio in cima alle pagine. Le pubblicità di queste categorie potranno comunque comparire negli altri banner, oltre che all’interno dei video.

Il banner di ‘testata’ è una delle prime cose che gli utenti notano entrando su YouTube. Ben si capiscono, dunque, i motivi che hanno spinto YouTube a fare pulizia di certi temi da quello che a tutti gli effetti è il suo uscio di casa.

Le inserzioni politiche – ricorda The Verge – si sono dimostrate particolarmente spinose per YouTube. Nel 2020 la campagna per la rielezioni di Donald Trump alla Casa Bianca aveva acquistato per tre giorni un banner formato masthead, provocando una reazione stizzita di parte del pubblico, oltre che accuse di partigianeria rivolte alla piattaforma.

L’anno scorso YouTube aveva già introdotto un’importante modifica al funzionamento del banner masthead, che ora dovrebbe mostrare più spesso pubblicità targettizzate — mentre in precedenza era possibile affittarlo per alcuni giorni in modo da rendere una pubblicità visibile a tutti, un po’ come si fa con un cartellone pubblicitario tradizionale.

Recentemente, Google ha modificato le sue policy sulle inserzioni, vietando le pubblicità che contengano frasi che possano incitare all’odio, oltre che contenuti disinformativi sul Covid-19 e i vaccini. Altre aziende come Facebook hanno preso provvedimenti simili.