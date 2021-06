Turtle Beach VelocityOne Flight: il controller definitivo per Microsoft Flight Simulator, ma che prezzo!

Turtle Beach ha presentato due nuovi accessori per Xbox Series X/S. Sono il VelocityOne Flight per simulatori di volo e il Recon, un controller davvero peculiare.

Turtle Beach ha presentato una serie di nuove periferiche ufficiali per Xbox Series X e Series S, a partire dal VelocityOne Flight, un controller per i simulatori di volo a forma di cloche. L’azienda ha spiegato di aver lavorato a lungo con alcuni consulenti del mondo dell’aviazione – tra piloto e ingegneri – per creare un prodotto in grado di restituire un feeling autentico e molto vicino a quello che si avrebbe pilotando un vero aereo.

Con il debutto di Microsoft Flight Simulator su console Xbox Series X e Series S, fissato per il 27 giugno con arrivo sul Game Pass al D1, il VelocityOne Flight potrebbe essere la soluzione ideale per godere del nuovo videogioco al massimo. Certo, non è un controller per tutte le tasche: negli USA sarà proposto ad un prezzo di ben 349,95$. Ossia, 50$ in mero rispetto al prezzo di una Series X. Yikes.

Turtle Beach ha presentato un secondo interessante controller per Xbox Series X/S. Si chiama Recon e costa 59,95$ – come il controller ufficiale di Microsoft. La differenza è che questo modello integra al suo interno alcune feature proprietarie di Turle Beach – che, lo ricordiamo, nasce come produttore di cuffie da gaming. Ad esempio, è possibile collegare al controller qualsiasi paio di cuffie. I comandi per gestire l’audio e la chat sono montati direttamente sul controller Recon. La cosa interessante è che c’è un pulsante per abilitare la ‘Superhuman Hearing’, con il software del controller che darà più risalto ad alcune frequenze, ad esempio isolando ed amplificando i passi dei nemici, dando al giocatore un vantaggio competitivo formidabile all’interno delle esperienze multiplayer competitive.