Trollhunters: L’ascesa dei Titani, trailer e foto dal gran finale della saga di del Toro

Arriverà su Netflix il 21 luglio il lungometraggio animato Trollhunters: L’ascesa dei Titani, diretto da Johane Matte da una sceneggiatura di Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman. Dell’atteso film la piattaforma ha finalmente diffuso i materiali ufficiali, in primis il nuovo trailer.

In seguito agli eventi della trilogia di “I racconti di Arcadia“, gli eroi di Arcadia devono unirsi per proteggere l’umanità dal crudele Ordine Arcano, che scatena la sua incontrollabile magia nera per invocare alcuni antichi titani intenti a distruggere il mondo.

L’ascesa dei Titani va a concludere l’epica saga creata da Guillermo del Toro e Marc Guggenheim attraverso I racconti di Arcadia – Trollhunters, 3 in mezzo a noi e Maghi.

Questa la sinossi ufficiale:

All’apparenza Arcadia sembra una cittadina come tante altre, ma in realtà si trova al centro di forze mistiche e magiche che ne fanno un campo di battaglie tra troll, alieni, maghi e altre creature ultraterrene. Ora gli eroi delle leggendarie serie Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono unire le forze nell’avventura più epica di sempre, durante la quale si batteranno contro l’Ordine Arcano per il controllo della magia che li accomuna.

