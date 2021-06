The Legend of Zelda Breath of the Wild: nuovo video e finestra di lancio all’E3 2021

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è mostrato durate il Nintendo Direct E3 2021 con un nuovo video e una finestra di lancio ufficiale.

Durante il Nintendo Direct di questo E3 2021, l’azienda ha annunciato ufficialmente la finestra di lancio del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oltre che un nuovo video e delle fasi di gameplay.

La diretta di Nintendo si chiude col botto, grazie ad un trailer dedicato all’attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il titolo, che sarà diretto proseguo del precedente capitolo, si è mostrato in un video ricco di dettagli, immagini colorate e spettacolari, e scene di gameplay.

Nel video mostrato durante il Nintendo Direct, proprio a chiusura di tutta la conferenza, abbiamo subito visto Link alle prese con vari scenari fantastici, panorami mozzafiato e tanta azione. Tra questi spiccano anche i cieli di Hyrule, che espanderanno ancora di più la mappa esplorabile.

Dai toni ancora più cupi del precedente, sembra che un nuovo pericolo attanagli Hyrule, e ancora una volta Link dovrà di nuovo salvare tutti. Link potrà fare affidamento, a vedere dal video, anche di nuovi e interessanti gadget e accessori, che daranno ulteriore profondità all’esplorazione del gioco.

Sebbene questo sia un sequel ufficiale, in realtà esiste già una sorta di prequel/versione alternativa dedicata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il titolo, Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, è ambientato nello stesso mondo ma utilizza un gameplay decisamente diverso.

Sviluppato da Omega Force, il gioco ricalca il genere musou – come già successe con il precedente titolo Hyrule Warriors – dando la possibilità di usare vari personaggi, attaccare orde di nemici e sviluppare le battaglie su mappe chiuse.

L’obiettivo di Nintendo è quello di pubblicare il gioco nel 2022, ma avendolo definito come obiettivo, più che come finestra di lancio, solo una conferma saprà togliere questo alone di incertezza. Non ci resta che attendere ulteriori novità, in attesa di qualche video gameplay e una data sicura.