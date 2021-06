Pixel Stand: in arrivo un nuovo caricatore wireless di Google, avrà delle ventole

Spunta una nuova versione del Pixel Stand, la base per la ricarica wireless di Google. Il nuovo modello sarà più potente e avrà delle ventole.

15—Giu—2021 / 10:26 AM

Assieme al Pixel 6, Google potrebbe presentare una versione più potente del suo Pixel Stand per la ricarica wireless — tant’è che dovrebbe avere delle ventole per ridurre il rischio di surriscaldamento. L’accessorio non è stato presentato ufficialmente, ma ha fatto la sua comparsa all’interno del codice della Beta 2 di Android 12.

Il primo Pixel Stand ha fatto il suo debutto assieme all’uscita del Pixel 3. Costava 79$ e, per motivi immaginabili, non è mai andato granché bene, in termini di vendite.

Il design finale del nuovo accessorio è sconosciuto e purtroppo – al di là degli indizi contenuti nel codice – non abbiamo grosse informazioni nemmeno sulle sue specifiche. La presenza di un sistema di raffreddamento a ventole, ad ogni modo, non sarebbe una completa novità: le aveva anche il OnePlus Warp charger da 50W, uno stand di ricarica circa cinque volte più potente dell’ormai datato Pixel Stand originale.

Secondo Engadget, le ventole dovrebbero avere una buona sincronizzazione con lo smartphone – probabilmente grazie ad una connessione Bluetooth. In altre parole: rallenteranno o si fermeranno completamente quando potrebbero essere di fastidio, ad esempio perché avete attivato l’assistente vocale di Google o dovete registrare un audio. Inoltre dovrebbero essere disponibili tre modalità: Auto, Quiet e Power Boost.