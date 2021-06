Harley Quinn 3: censurata una scena di sesso tra Batman e Catwoman

Harley Quinn è una serie animata decisamente sopra le righe ed irriverente, ed a testimoniarlo con ancora più forza ci sono le parole del co-creatore della serie Justin Halpern, che ha parlato addirittura dell’ideazione di una scena di sesso tra Batman e Catwoman in Harley Quinn 3, che sarebbe stata censurata.

Queste sono le parole di Halpern sulla scena di sesso censurata in Harley Quinn 3:

Dà soddisfazione il fatto di lavorare su personaggi cattivi perché c’è maggiore libertà d’azione. Ed un perfetto esempio di tutto questo si può trovare nella lavorazione della terza stagione della serie animata su Harley Quinn, in cui abbiamo pensato ad una scena in cui Batman e Catwoman stavano per avere un rapporto orale, però la DC è intervenuta dicendo che non potevamo mostrare una cosa del genere. Il motivo era per il fatto che questi personaggi sono dei supereroi e che ‘non fanno queste cose’, e perciò ho chiesto se i supereroi fossero delle persone in grado di fare cose di questo genere da sole, e allora la risposta loro è stata: ‘Noi vendiamo giocattoli di supereroi, ed è difficile vendere un giocattolo se Batman fa sesso orale con qualcuno’.