Beastars 2: la seconda stagione arriverà su Netflix il 15 luglio

La piattaforma streaming Netflix distribuirà Beastars 2 a luglio, e da poco, grazie ad un post su Twitter della casa di produzione Orange: Anime Studio, è stato reso noto che la seconda stagione della serie animata arriverà su Netflix il 15 luglio.

Qui sotto trovate il tweet di Orange Studio che ha reso nota la data precisa dell’uscita di Beastars 2.

Hey Legoshi,

BEASTARS Season 2 is coming out July 15th on Netflix worldwide. pic.twitter.com/pARNL0OJlp

— Orange: Anime Studio (@CG_Orange_eng) June 15, 2021