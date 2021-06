Atlas: Jennifer Lopez protagonista del film sci-fi di Netflix

Deadline ha rivelato che il film che mischierà fantascienza con thriller, intitolato Atlas, e che verrà realizzato dalla piattaforma streaming Netflix, avrà una protagonista d’eccezione: stiamo parlando di Jennifer Lopez. La regia de lungometraggio è stata affidata al regista di San Andreas, ovvero Brad Peyton.

Al centro della storia ci sono le vicende di una donna che combatte per l’umanità in un futuro dove una intelligenza artificiale soldato pensa che l’unico modo di porre fine alla guerra sia quello di mettere fine all’intera umanità. Per fronteggiare questo pericoloso nemico Atlas dovrà lottare al fianco di un qualcosa che teme molto: un’altra intelligenza artificiale. Insomma, la trama in qualche modo ricorda lo stile di Terminator, vedremo se le similarità proseguiranno o si fermeranno qui.

A scrivere Atlas sarà Aron Eli Coleite, che ha lavorato allo script assieme a Leo Sardarian. Joby Harold e Tory Tunnel produrranno il lungometraggio per Safehouse Pictures, assieme a Peyton e Jeff Fierson che lavoreranno per ASAP Entertainment.

Jennifer Lopez sarà coinvolta anche come produttrice di Atlas, e lavorerà al progetto assieme a Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina per la Nuyorican Productions. Courtney Baxter farà da produttrice esecutiva assieme a Matt Schwartz.