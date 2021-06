Tuono Pettinato ci lascia: il fumettista toscano aveva solo 44 anni

Apprendiamo di un nuovo, inatteso e triste lutto nel mondo del fumetto italiano: Andrea Paggiaro, noto al pubblico come Tuono Pettinato, è morto a soli 44 anni per cause non ancora divulgate.

È con grande dolore che apprendiamo che stanotte ci ha lasciati Tuono Pettinato.Era un grande artista del fumetto, e un… Posted by Comics&Science on Monday, June 14, 2021

Pisano di nascita, Tuono Pettinato era attivo nell’ambiente da più di vent’anni, avendo formato prima il collettivo Superamici insieme ad altri artisti come LRNZ, Maicol & Mirco, Ratigher e Dottor Pira e poi lavorando in maniera poliedrica a tanti progetti, anche divulgativi, come l’albo Oramai, in collaborazione col CERN.

Numerose le opere nella sua bibliografia, come Enigma. La strana vita di Alan Turing, Nevermind, Non è mica la fine del mondo, Garibaldi e molti altri, così come diverse le pubblicazioni su rivista, in primis con XL di Repubblica e Linus.

Insegnante presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, è stato insignito di numerosi premi, tra cui quelli assegnati dal Treviso Comic Book Festival, dal Comicon di Napoli e da Lucca Comics and Games.