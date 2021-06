Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Square Enix annuncia il Final Fantasy action

La voce stava già girando, tuttavia la notizia era a cavallo tra il credibile e l’inverosimile. Ora è giunta la conferma: il Team Ninja ha preso in mano le redini di uno spin-off di Final Fantasy pensato interamente in salsa action, spin-off che promette di rivisitare a modo suo l’intero brand.

Il gioco, titolato Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, è stato annunciato con un trailer in occasione del livestream dell’E3 2021, ufficializzando pertanto la collaborazione tra gli ormai veterani Tetsuya Nomura e Kazushige Nojima e il Team Ninja.

A giudicare dalle prime immagini, i tre protagonisti Jack, Ash e Jed – rispettivamente un guerriero, un dragoon e un mago nero – vestiranno i sedicenti panni dei leggendari “Guerrieri della Luce”, combattenti il cui destino è quello di distruggere il Chaos.

Su carta, insomma, il titolo andrà a esplorare con occhi nuovi la trama del primissimo titolo della saga, tuttavia sia il trailer che il comunicato stampa offerto dalla casa produttrice, Square Enix, danno a intendere che le cose non siano poi così semplici.

Facile che il ruolo del trio sia ben lontano da quello narrato dalle antiche profezie e che le loro battaglie prenderanno strade alquanto intricate, magari sfociando in altre linee narrative o in universi paralleli. Il Team Ninja, dopotutto, si era già occupato di realizzare il videogioco di combattimento Final Fantasy Dissidia, il quale esplorava proprio l’idea che il multiverso della serie potesse essere attraversato attraverso metodi non convenzionali.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è a disposizione in salsa trial su PlayStation Network, occasione in cui i programmatori raccoglieranno le osservazioni dei gamer di tutto il mondo. Il gioco effettivo uscirà dunque nel 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

