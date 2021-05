Final Fantasy: uno spin-off potrebbe finire in mano al Team Ninja

Voci di corridoio stanno prospettando un incrocio videoludico di grande clamore: Square Enix starebbe valutando di chiedere al Team Ninja di lavorare a uno spin-off di Final Fantasy che sia sulla falsariga di un “soulslike“. Spin-off che peraltro potrebbe essere rivelato al prossimo E3.

Una simile previsione è emersa prima di tutto su Reddit ed orbita in un contesto a cavallo tra verosimiglianza e finzione, il che rende particolarmente difficile il distinguere con precisione l’affidabilità di una simile ipotesi.

Team Ninja è perlopiù famoso per i suoi Ninja Gaiden, ma in passato ha già collaborato con il brand grazie al videogame di combattimento Dissidia Final Fantasy NT, inoltre il team non sarebbe neppure alieno al genere “soulslike”, visto che ha operato con un discreto successo su titoli quali Nioh e Nioh 2.

Imran Khan, editor di Fanbyte, ha cercato di compiere un passo aggiuntivo e ha attinto ad alcune sue fonti per giungere alla conclusione che il gioco si farà, ma che ora come ora risponda al nome “Final Fantasy Origin“. Il gioco debutterà su PlayStation 5 per poi essere convertito anche per PC e sarà mirato a soddisfare un pubblico ben più ampio di quello che solitamente si insedia nei Dark Souls e affini.

Se confermata, la notizia potrebbe garantire reazioni comunque molto varie. Il Team Ninja è composto da un gruppo di sviluppatori particolarmente stimati, tuttavia Square Enix ogni tanto tira troppo la corda nel pretendere che i suoi Final Fantasy siano economicamente interessanti, dando vita a creature digitali che non riescono a sfruttare il loro pieno potenziale.

Un esempio su tutti è Final Fantasy Explorers, titolo della saga che avrebbe dovuto generare un filo videoludico tutto suo e tenere testa a quel gigante sacro che è Monster Hunter, ma che è sceso a compromessi al punto di divenire generico e poco memorabile, quindi è finito nel cassetto del “mai più”.

Potrebbe anche interessarti: