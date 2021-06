Stargirl 2: il trailer della seconda stagione con la figlia di Lanterna Verde

Dopo un po’ di attesa il trailer di Stargirl 2 rivela, oltre che le scene tratte dai nuovi episodi della serie TV DC Comics, anche un personaggio particolare: si tratta del character Jade, interpretata da Ysa Penarejo, e che è conosciuta come la figlia del Lanterna Verde Alan Scott.

Qui sotto trovate il trailer di Stargirl 2 con la figlia di Lanterna Verde.

Jade è comparsa nei fumetti per la prima volta nel 1983 in All-Star Squadron #25, riconosciuta come la figlia di Alan Scott e Rose Canton. Chiaramente nel trailer non manca la Courtney interpretata da Brec Bassinger, che dovrà in queste nuove puntate dividersi tra il liceo ed il suo proposito di combattere il crimine.

Nel finale della prima stagione, Cindy Burman / Shiv (Meg Delacy) aveva messo le mani su un minaccioso diamante blu nel magazzino di William Zarick, contenente Eclipso, un antico cattivo che avrà un ruolo essenziale nella prossima stagione.

Stargirl – lo ricordiamo – è basata sul personaggio della DC Comics creato da Geoff Johns e Lee Moder in onore della defunta sorella di Johns.

La serie è stata rinnovata per una terza stagione. I primi episodi della seconda stagione di Stargirl andranno in onda negli Stati Uniti ad agosto.