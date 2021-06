Star Trek: Prodigy – Nuove immagini e cast vocale della serie animata

Paramount+ ha rivelato le immagini dei protagonisti di Star Trek: Prodigy, svelando anche il cast vocale che si presterà per interpretare i protagonisti della serie animata. Il progetto di Nickelodeon Animation Studio e CBS Studios, arriverà su Paramount+ negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

Qui sotto potete vedere le immagini dedicate a Star Trek: Prodigy.

Mentre questi sono i nomi ed i ruoli del cast vocale:

Rylee Alazraqui (Home Economics) sarà “Rok-Tahk,” una inusuale bambina di otto anni che adora gli animali; Brett Gray (On My Block) sarà “Dal,” una diciassettenne di una specie sconosciuta; Angus Imrie (The Crown) farà “Zero,” una Medusan: ovvero un essere incorporeo; Jason Mantzoukas (Infinite) farà “Jankom Pog,” un sedicenne appartenente ai Tellariti; Ella Purnell (Army of the Dead) sarà la voce di “Gwyn,” una diciassettenne Vau N’Akat che desidera esplorare lo Spazio; Dee Bradley Baker (SpongeBob SquarePants) farà invece “Murf,” un fluido che si sazia di pezzi di astronave.

La serie avrà come protagonisti dei giovani alieni membri di un equipaggio che navigano per la galassia cercando di convivere, alla ricerca di un futuro migliore.

