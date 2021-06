Snake Eyes: G.I. Joe Origins, ecco tutti i motion poster

Sono ben otto i motion poster ufficiali di Snake Eyes: G.I. Joe Origins rilasciati dall’account Twitter di uno dei film action più attesi dell’estate, nuova pellicola tratta dal noto franchise Hasbro.

It’s time to declassify his story. @HenryGolding is #SnakeEyes – Only in theatres July 23. pic.twitter.com/Gzk2cgyDsW — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

A loyal friend. A deadly foe. Andrew Koji is Storm Shadow. #SnakeEyes – Only in theatres July 23. pic.twitter.com/tDZR5ZGSD3 — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

Power is what she strives for. @ursulolita is Baroness in #SnakeEyes – Only in theatres July 23. pic.twitter.com/43nfYU4Umx — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

He’s determined to get his revenge. Takehiro Hira is Kenta in #SnakeEyes – Only in theatres July 23 pic.twitter.com/A1ztByY6lt — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

Skilled, resilient, and a trusted leader of the Arashikage clan. @PMensahOnline is the Blind Master in #SnakeEyes – Only in theatres July 23. pic.twitter.com/mzZBljWx3C — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

She'll protect the Arashikage clan at all costs. @HarukaAbe is Akiko in #SnakeEyes – Only in theatres July 23. pic.twitter.com/S5MvLxA7Sk — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

Training begins now. 👊 @Iko_Uwais is the Hard Master. #SnakeEyes – Only in theatres July 23. pic.twitter.com/P1oYRuOQee — Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) June 10, 2021

Il film racconta le origini di uno dei G.I.Joe da sempre più amati dal pubblico, il ninja Snake Eyes, un tenace solitario accolto in un antico clan giapponese di nome Arashikage dopo averne salvato l’erede. Una volta giunto in Giappone, il clan insegna a Snake Eyes la via del ninja, dandogli anche quello che desiderava di più: una casa.

Ma quando il suo passato viene svelato, l’onore e la lealtà di Snake Eyes verranno messe a dura prova, anche se questo dovesse significare perdere la fiducia di coloro che gli sono più vicini.

La pellicola rappresenta un nuovo inizio per la saga al cinema, dopo G.I. Joe – La nascita dei Cobra e G.I. Joe – La vendetta, e presenta un cast completamente rinnovato, con, oltre a Henry Golding, Andrew Koji come Storm Shadow, Úrsula Corberó nei panni della Baronessa, Samara Weaving in quelli di Scarlett, Haruka Abe che interpreta Akiko, Tahehiro Hira nel ruolo di Kenta e Iko Uwais nelle vesti di Hard Master.

Alla regia troviamo Robert Schwentke, regista di The Divergent Series: Insurgent e The Divergent Series: Allegiant, che ha portato su schermo una sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos, noto per il live action disneyano de La bella e la bestia e il reboot del 2019 di Charlie’s Angels.

