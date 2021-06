Sea of Thieves e Pirati dei Caraibi incrociano le rotte

In occasione dell’E3 2021, il produttore esecutivo di Rare, Joe Neate, ha annunciato una scenografica collaborazione tra il videogioco multiplayer Sea of Thieves e la celebre saga cinematografica di Pirati dei Caraibi. Un incontro che sboccerà presto in una inedita campagna di gioco: Sea of Thieves: A Pirate’s Life!

Il trailer diffuso per l’occasione – lo potete trovare poco più avanti – promette situazioni epiche, nonché una narrazione pregna che vede i protagonisti topici del brand filmico avere un ruolo determinante nelle dinamiche dell’espansione.

Tra un Jack Sparrow imbarcato direttamente sulla nave dei gamer e un Davy Jones che è pronto a inseguirli fino alla fine del mondo, l’aggiornamento di Sea of Thieves promette di base un’esperienza capace di rilanciare un titolo che, per quanto interessante, fatica a coinvolgere nuovi utenti.

Oltre alla joint venture con Disney, Rare ha annunciato anche delle modifiche più sostanziali al proprio prodotto: l’aggiunta di sirene assassine, fantasmi vendicativi e nerboruti esseri marini che sono pronti a compiere agguati contro gli avventurieri più sprovveduti. Una vera e propria risposta a tutti coloro che si sono detti stufi di dover combattere solamente contro scheletri e squali, insomma.

Sea Of Thieves: A Pirate’s Life sarà composta da cinque Tall Tales e sarà disponibile ai giocatori di See of Thieves il 22 giugno prossimo venturo. In altre parole: avete pochissimo tempo per fare scorta di rum.

