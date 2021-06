Niantic punta sui Transformers in salsa “Pokemon GO”

Nientic si avvicina a un altro brand prestigioso per dar vita a un'app videoludica di realtà aumentata che somiglia a Pokemon GO.

Nel 2013 Niantic ha trovato una formula videoludica che gli ha portato fortuna e sembra non volerla mollare più. Sfruttando quanto imparato negli anni da titoli quali Ingress, Pokemon Go e Harry Potter: Wizards Unite, l’azienda decide di unire le forze con Hasbro e Tomy per mettere in circolazione un videogame in realtà aumentata dedicato ai Tranformers.

Transformers: Heavy Metal, questo il titolo del gioco, sarà il primo titolo multiplayer della neonata piattaforma di app in realtà aumentata Lightship, dettaglio che lascia a intendere che presto potremmo sentire parlare di un’esplosione di altre applicazioni omologhe.

I giocatori si uniranno al Guardian Network, un gruppo di umani cha si è unito al fianco degli Autobot nella guerra contro i Decepticon. Come Guardiano, il giocatore dovrà scoprire regioni nascoste attraverso la Terra per trovare risorse e combattere i Decepticon in battaglie a turni, che sia da solo o con amici,

recita il comunicato stampa pubblicato da Niantic.

Tomy si occuperà dell’uscita del titolo sul suolo nipponico, mentre in Occidente toccherà a Very Very Spaceship, azienda di Seattle, portare i robot sugli smartphone degli utenti. Il gioco dovrebbe vedere la luce in un periodo non meglio precisato del corrente anno, ma una beta dovrebbe essere a disposizione già nelle prossime settimane. Almeno su alcuni Mercati digitali.

Potrebbe anche interessarti: