Harley Quinn: a settembre uscirà il fumetto della serie animata

Dopo il successo della serie animata su Harley Quinn arriverà per gli appassionati anche il fumetto dedicato, che farà il suo esordio a settembre. Il titolo della serie a fumetti sarà Harley Quinn: The Animated Series – The Eat, Bang, Kill Tour, e servirà a fare da ponte tra la seconda e la terza stagione del cartone animato.

Il fumetto sarà scritto da Tee Franklin e disegnato da Max Sarin, con la prima uscita prevista per il 14 settembre. La serie sarà composta complessivamente da sei numeri.

La DC Comics aveva già menzionato il progetto a febbraio durante il Comics Pro. Al centro del racconto ci saranno Harley Quinn e Poison Ivy che si avventureranno in un viaggio pieno di situazioni particolari degne dei due character. Dopo il matrimonio disastroso del secolo Harley ed Ivi cercano di allontanarsi il più possibile dal commissario Gordon, con Poison Ivy ancora preoccupata per aver lasciato sull’altare Kite Man. Le due antieroine sono pronte ad un’avventura in stile Thelma e Louise.

La serie animata su Harley Quinn è stata elogiata per il suo approccio unico al personaggio dei fumetti DC. La serie è una versione più irriverente e comica delle storie della DC che di solito sono rappresentate in un modo più oscuro e crudo. Il successo della serie animata sul servizio streaming HBO Max ha portato il cartone ad essere rinnovato per una terza stagione.