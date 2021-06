Elden Ring, Miyazaki rivela i primi dettagli sulla trama

Elden Ring è appena stato messo in mostra e il mondo è già in visibilio, ma Miyazaki getta benzina sul fuoco con un'intervista.

Hidetaka Miyazaki, celebratissimo direttore creativo di FromSoftware, ha fornito ai fan dell’azienda le primissime informazioni sulla trama e sui sistemi di gioco che daranno vita a Elden Ring, ultimo esemplare della saga dei titoli “soulsborne”.

I dettagli sono stati forniti con il contagocce in un’intervista alla testata nipponica Famitsu, confronto in cui il Vip videoludico ha perlopiù discusso con toni entusiastici del ruolo che George R. R. Martin – autore fantasy meglio noto per “Game of Thrones” – ha avuto nel gettare la “lore” del titolo.

Miyazaki ha chiarito che il tocco di FromSoftware si manterrà puro e che i retroscena della vicenda saranno esposti ai giocatori in quel classico stile che accompagna la casa produttrice ormai dai tempi di Demon’s Soul, ovvero che la maggior parte dei dettagli saranno presentati attraverso paesaggi e visuali, lasciando moltissimo alla speculazione dei fan.

Allo stesso tempo, il direttore ha anche accennato a un fatto che non farà piacere ai seguaci più radicali dell’azienda, ovvero che la trama sarà nondimeno toccata in maniera più esplicita e didascalica, almeno se la si andrà a paragonare alla convoluta narrazione dei suoi predecessori.

Nello specifico, i giocatori vestiranno i panni di Tarnished (traducibile come “Il macchiato), discendente di un popolo esiliato da un mondo dotato di alberi dorati dominato dai figli della regina Marika degli Eterni, i quali si contendono in guerra i vari frammenti dell'”elden ring” da lei ereditato.

Molti degli elementi distintivi di FromSoftware saranno reintrodotti: finali multipli, personalizzazione del protagonista, letali boss opzionali che faranno piangere lacrime amare a ogni giocatore che pecca di hybris. L’intervista da inoltre a intendere che non vi sia un ordine specifico con cui sconfiggere i propri obiettivi e che, pertanto, il mondo dovrebbe essere aperto alle scelte dei gamer.

The Elden Ring verrà pubblicato il 21 gennaio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

