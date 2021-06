Black Widow: gli splendidi poster alternativi del film Marvel Studios

Non è una novità che i poster IMAX siano tra i più accattivanti e Black Widow sembra confermarlo: sono stati difatti rilasciati nuove locandine dedicate ai formati cinematografici “speciali”, quali RealD 3D, Dolby Cinema, Screen X e, per l’appunto, IMAX.

Check out the exclusive IMAX artwork for @TheBlackWidow. Specially formatted for IMAX, #BlackWidow will kick off Phase 4 of the Marvel Cinematic Universe. See up to 26% more picture when you experience it in IMAX theatres, July 9. pic.twitter.com/aJzlKTdc9Z — IMAX (@IMAX) June 8, 2021

Check out the ScreenX exclusive @MarvelStudios #BlackWidow poster and experience the movie in ScreenX on July 9! Tickets on sale now! pic.twitter.com/hvkbSPxbUi — screenxusa (@screenxusa) June 11, 2021

FINALLY! Less than a month until you can watch Marvel Studios’ @theBlackWidow at #DolbyCinema 🙌. Get your tickets today: https://t.co/mHooyXgH1H pic.twitter.com/2Y9BtJwwxm — Dolby (@Dolby) June 11, 2021

Check out our exclusive artwork for Marvel Studios’ #BlackWidow. Get your #RealD 3D tickets today to experience the film. In theatres July 9. https://t.co/ukqFS3vZEj pic.twitter.com/7sKT2h7i5X — RealD 3D (@RealD3D) June 11, 2021

Il design, in tutti i poster, è particolarmente geometrico e insiste sui colori del personaggio: il rosso, il nero e il bianco, con effetti prospettici molto accattivanti.

Nel film targato Marvel Studios, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha, Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel e arriverà nei cinema italiani il prossimo 7 luglio, seguito il 9 dalla possibilità di vederlo su Disney+ aderendo all’offerta Accesso VIP.

