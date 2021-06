Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo: il trailer ufficiale

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono liete di annunciare che porteranno per la prima volta in Italia la saga francese di grandissimo successo, divenuta ormai un cult oltralpe, Agente Speciale 117, creata da Jean Bruce e addirittura precedente ai noti romanzi di Ian Fleming sull’agente 007.

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo è il primo capitolo in arrivo nei cinema italiani a partire dall’1 luglio e ci introduce alla divertentissima trilogia dei Premi Oscar – entrambi con lo straordinario successo di The Artist – Michel Hazanavicius alla regia, e Jean Dujardin nei panni dell’Agente Speciale 117, la migliore spia francese in servizio e l’unica capace di intraprendere una missione di spionaggio senza precedenti.

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo sarà nelle sale italiane dal primo luglio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection e dal 29 luglio le avventure dell’Agente Speciale 117 proseguiranno con il secondo capitolo della saga intitolato Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio, ancora per la regia di Michel Hazanavicius.

La trilogia vedrà la sua conclusione con l’ultimo capitolo diretto da Nicolas Bedos (La Belle Époque) dal titolo Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, una sontuosa produzione che arriverà in Italia a settembre sempre distribuita da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Questa la sinossi ufficiale:

Egitto, 1955. Siamo in piena guerra fredda e Il Cairo è il crocevia internazionale delle spie. Tutti complottano contro tutti, e non solo le grandi potenze mondiali. La famiglia del deposto Re Farouk vuole riprendersi il trono, ma deve fare i conti con le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Repubblica francese, preoccupato per la situazione, decide di mandare sul posto la (peggior) miglior spia di Francia. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117… al servizio della Repubblica. Riuscirà a sventare una crisi mondiale dalle inimmaginabili conseguenze? O forse, il pericolo più grande sarà proprio lui? Primo capitolo della saga dell’Agente Speciale 117, Missione Cairo vede riuniti sul set Michel Hazanavicius, Jean Dujardin e Berenice Bejo, tutti protagonisti dello straordinario successo di The Artist.

