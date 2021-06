A Quiet Place II è il primo film a guadagnare 100 milioni durante la pandemia

A Quiet Place II arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 giugno, ma, nel frattempo, negli Stati Uniti sta scalando il box office, ed è appena diventato il primo lungometraggio che nel periodo della pandemia ha superato i 100 milioni di guadagni negli USA.

Attualmente A Quiet Place II, grazie anche al fine settimana, ha raggiunto la cifra di 108 milioni di dollari guadagnati negli USA, superando quindi i 100 milioni. Durante la scorsa settimana il lungometraggio ha guadagnato 11 milioni, ed a livello mondiale è arrivato a 200 milioni complessivi.

Il primo film della saga ha concluso il suo percorso al cinema con 340 milioni di dollari guadagnati complessivamente, 188 dei quali ottenuti nei soli Stati Uniti.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale:

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.