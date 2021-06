Thor: Love and Thunder, il dio del tuono e Star-Lord in una foto dal set

In occasione del compleanno di Chris Evans, i colleghi Chris Hemsworth e Chris Pratt gli fanno gli auguri con una foto scherzosa dal set di Thor: Love and Thunder.

Oggi, 13 giugno, è il compleanno di Chris Evans, il Captain America del Marvel Cinematic Universe: per festeggiare, Chris Hemsworth e Chris Pratt (interpreti di Thor e Star-Lord) salutano il collega con un selfie, scattato da Pratt sul set di Thor: Love and Thunder.

Buon quarantesimo compleanno Chris Evans, sarai sempre il mio preferito!

afferma Hemsworth su Instagram, postando però una foto con “l’altro Chris”.

La foto di backstage, finora inedita, vede i due attori nei panni dei loro personaggi: Pratt ha il classico abito “spaziale” di Peter Quill, mentre Thor ha un abbigliamento decisamente più casual, con toni anni ’80.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono ormai concluse, ma il film non arriverà nelle sale che fra quasi un anno, a maggio 2022. Non è ancora stata rivelata la trama, ma sappiamo che Thor affronterà nuove minacce spaziali, anche insieme ai Guardiani della Galassia.

