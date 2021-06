Life is Strange: True Colors, il trailer dalla conferenza Square Enix

Life is Strange: True Colors, il seguito dell’acclamata avventura grafica di stampo moderno targata Dontnod Entertainment, si è mostrata ulteriormente nel corso della conferenza Square Enix con un nuovo trailer che svela nuovi dettagli sulla protagonista, Alex Chen.

Alex ha un potere davvero unico nel suo genere: può percepire gli stati d’animo delle persone e farli propri, liberandole da quei sentimenti negativi come rabbia, frustrazione e senso di colpa. Trasformando, così anche l’ambiente circostante.

Gli effetti di tale abilità in alcune circostanze potranno essere davvero travolgenti, e non sempre in senso positivo. É questa la maledizione dell’empatia, un sentimento su cui ruota l’intera esperienza ludica messa a punto da Deck Nine, ma che andrà a caratterizzare anche il legame che si instaurerà – dicono gli sviluppatori- tra Alex ed il giocatore.

Potrebbe interessarti anche:

Vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC e Google Stadia. Chi prenota il gioco, inoltre, otterrà gratuitamente la remastered del primo Life is Strange.