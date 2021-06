La Sirenetta: le prime foto dal set sardo del live action Disney

Nonostante una produzione inizialmente rallentata, i lavori sul prossimo live action Disney de La Sirenetta sono ora in pieno svolgimento. Dal set sardo del film arrivano ora i primi scatti “rubati” che mostrano i protagonisti Halle Bailey (ovvero la nuova Ariel) e Jonah Hauer-King (Eric).

Le foto hanno una particolarità: i personaggi indossano abiti moderni. Cosa potrebbe indicare? Si tratta semplicemente di prove non in costume? O il film, invece, è ambientato ai giorni nostri? La scena sembra ricalcare quella classica in cui Ariel salva Eric dal naufragio, ma lui non indossa certo abiti principeschi, mentre lei… non sembra proprio una sirena, con quella muta da sub indosso.

Dobbiamo pensare a drastici ritocchi in computer grafica o a una vera e propria rivoluzione non solo del look della protagonista ma anche del setting? La produzione del film e i dettagli dell’opera sono ancora avvolti nel mistero e dovremo ancora attendere per avere risposte in merito.

