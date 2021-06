Forza Horizon 5, data d’uscita e video di gameplay dall’Xbox Showcase

In occasione della conferenza Xbox e Bethesda di stasera, è stato annunciato il nuovo Forza Horizon 5 con tanto di data d’uscita e video di gameplay che mostra tutte le meraviglie dell’engine in azione. Il nuovo capitolo dell’acclamato racing game sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series S ed X. Ovviamente, anche questo titolo sarà disponibile sin dal day one per i possessori dell’Xbox Game Pass.

Guardando già i primi minuti del filmato, il colpo d’occhio è davvero notevole: la qualità del dettaglio è persino superiore rispetto a quella già vista nel precedente capitolo con i riflessi del sole che si riflettono nitidamente sulla carrozzeria dell’auto ed ombre ultra realistiche.

L’introduzione della tecnologia Ray Tracing per la gestione dell’illuminazione dinamica poi rende l’esperienza di guida ancor più immersiva. Confermata anche l’ambientazione messicana, formata da estese dune sabbiose ed ambienti lussureggianti.