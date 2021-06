Watch Dogs Legion – Bloodline, data d’uscita e trailer dall’Ubisoft Forward

Watch Dogs Legion – Bloodline, il nuovo DlC del titolo Ubisoft che vede il ritorno di Aiden Pearce ha finalmente una data d’uscita che è stata rivelata nel corso della serata con un trailer. L’espansione sarà disponibile a partire dal 6 luglio 2021.

Aiden Pearce è tornato! Scopri Bloodline, l’espansione che riporta Aiden e Wrech in Watch Dogs! Ambientato prima degli eventi del gioco principale, Aiden Pearce lascia Chicago per Londra dove accetterà un incarico insieme a Wrench e a suo nipote Jackson.

Incastrato tra una potente corporazione di robot militari e il ritorno di un membro del Dedsec con panni diversi dal suo, Aiden deve affidarsi alla propria grinta ed esperienza per avventurarsi in una città ostile, provare a superare in astuzia i propri nemici a mantenere al sicuro la propria famiglia.

Vi ricordiamo che l’espansione Watch Dogs: Legion Bloodline potrà essere riscattata dai possessori del Season Pass di Watch Dogs: Legion, acquistabile per €39,99 su PS Store e Microsoft Store, e €29,99 su PC (via Epic Games Store). In alternativa, è possibile ottenerla acquistando Watch Dogs: Legion Gold Edition (€99,99) o Ultimate Edition (€119,99 console/€59,99 PC).