Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, trailer d’annuncio dall’Ubisoft Forward

Rainbow Six Extraction, il nuovo capitolo dell'acclamato franchise di sparatutto in prima persona, è stato annunciato con un trailer all'Ubisoft Forward.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction è stato annunciato ufficialmente con un trailer in occasione dell’Ubisoft Forward di questa sera. Il nuovo capitolo dell’acclamato franchise di Ubisoft Montreal si è mostrato con un primo filmato e con tanto di data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 16 settembre 2021 per PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series S/X.

Per la prima volta, i giocatori non saranno più divisi in squadre per scontarsi l’uno contro l’altro, ma si uniranno per combattere e salvare Hibana da una terribile minaccia aliena.

Potrete scegliere fra 18 operatori di Rainbow Six, assemblare una squadra in modalità co-op composta da un massimo di tre operatori o affrontare missioni in solitaria. Ogni operatore avrà una dotazione specifica di armi e abilità da imparare, migliorare e padroneggiare attraverso un nuovo sistema di progressi.

Avrete inoltre 12 mappe a disposizione, ognuna dalle caratteristiche uniche con sfide generate in modo procedurale che metteranno alla prova la squadra ogni volta in modo diverso. Conoscenza, cooperazione e tattica sarannno le armi migliori per sopravvivere.

Preparati a combattere una minaccia aliena letale, imprevedibile e in continua evoluzione. Dovrai contare sui tuoi compagni di squadra per affrontare ciascuno dei 10 archetipi di parassiti. Le loro abilità, combinate con l’ecosistema alieno, ti metteranno a dura prova.