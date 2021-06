Avatar: Frontiers of Pandora annunciato all’Ubisoft Forward

Ubiosft annuncia Avatar: Frontiers of Pandora, un nuovo action-adventure per console di nuova generazione e PC ispirato al celebre film di Cameron. Ecco il trailer.

A sorpresa Ubisoft, ha annunciato con un trailer Avatar: Frontiers of Pandora, una nuova avventura standalone in prima persona ispirata al celebre kolossal di James Cameron e sviluppata da Massive Entertainment (i creatori di The Division). Il gioco sarà disponibile nel 2022 per PS5, Xbox Series S/X, Googla Stadia ed Amazon Luna.

Si tratta del gioco annunciato nel febbraio del 2017 come The Avatar Project e quindi di un titolo che riprenderà ovviamente molti degli aspetti iconografici e narrativi del film ma espandendoli sotto diversi punti di vista. Il giocatore sarà chiamato a vestire i panni di Na’vi in un’avventura estremamente immersiva, muovendo i suoi primi passi nella Frontiera occidentale, una zona mai vista di Pandora.

Molto probabilmente, com’è possibile intuire anche dal trailer che pone l’accento in particolar modo sulla componente artistica e sull’esplorazione, il giocatore avrà modo anche di visitare luoghi e regioni non presenti all’interno del film.

Sappiamo inoltre che si tratta di una collaborazione con Disney e Lightstorm Entertainment e che sarà basato su una nuova versione del motore proprietario Snowdrop Engine.