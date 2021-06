The Witcher: l’account Twitter rivela che il 9 luglio accadrà qualcosa

Il profilo Twitter del gioco di The Witcher ha dato appuntato a quello relativo ai progetti Netflix per il 9 luglio.

L’account Twitter ufficiale dedicato al gioco di The Witcher ha rivelato che il 9 luglio accadrà un qualcosa che sarà collegata con le produzioni di Netflix. Nel post, infatti, è stato taggato il profilo Twitter della serie TV su The Witcher.

Questo qui sotto è il tweet dell’account ufficiale del gioco di The Witcher indirizzato al profilo della serie Netflix. Il messaggio è: “Hei Witcher Netflix, ha impegni il 9 luglio?”, la risposta dell’account sarebbe stata “Ciao, vuoi fare un incontro?”, e l’ulteriore risposta è stata: “Sì, è un appuntamento”.

Hey @WitcherNetflix, are you free on July 9th? — The Witcher (@witchergame) June 11, 2021

Insomma, bolle qualcosa in pentola. Alcuni siti e utenti hanno provato a supporre che si tratti dell’annuncio della data d’uscita dello spin-off The Witcher: Nightmare of the Wolf, mentre sembra improbabile un qualcosa relativo alla seconda stagione di The Witcher, perché il telefilm è ancora in fase di post-produzione.

Sappiamo che la storia del film anime sarà ambientata molto prima che Geralt diventasse un Witcher, e si concentrerà invece sul suo mentore Vesemir, facendo luce su come sia diventato un Witcher. Si sapeva che lo spin-off sarebbe uscito entro il 2021, ma non è stata ancora comunicata la data, che potrebbe essere rivelata proprio il 9 luglio.

Lo spin-off servirà a colmare il divario tra la stagione 1 e la stagione 2 dell’adattamento su The Witcher.