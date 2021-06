The Witcher 2: il primo teaser e l’annuncio della WitcherCon

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Tra gli annunci attesi durante la puntata odierna della Netflix Geek Week, quelo più atteso era probabilmente quello relativo a The Witcher, sebbene i fan non avessero bene idea di cosa aspettarsi. Presto detto: un breve, ma intenso, teaser trailer con Ciri protagonista.

Hey @WitcherNetflix, are you free on July 9th? — The Witcher (@witchergame) June 11, 2021

Oltre a questo, a sorpresa, arriva anche un altro annuncio, che era stato imbeccato dall’account ufficiale del videogioco CD Projekt Red qualche ora fa ma non era davvero prevedibile: il 9 luglio si terrà (si presume virtualmente) un evento dedicato alla saga, dal titolo WitcherCon.

Geralt, meet Geralt. Welcome back into the world of The Witcher! @netflix and @CDPROJEKTRED are teaming up to host #WitcherCon on July 9. #GeekedWeek pic.twitter.com/PjeVafwlb1 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

La cosa stupisce perché, finora, nonostante gli ovvi rimandi silenti, la serie tv di The Witcher era stata “venduta” al suo pubblico come tratta unicamente dai romanzi originali di Andrzej Sapkowski, senza riferimenti diretti o collegamenti di qualunque tipo ai celebri videogiochi, che di fatto sono sequel autorizzati ma non canonici, per il suo autore. Eppure, la nuova convention sembra davvero voler unire i due mondi: sicuramente ne sapremo di più molto presto… il 9 luglio è dietro l’angolo.

Per il resto, la data di debutto della seconda stagione non è stata ancora annunciata (ma possiamo immaginare lo sarà il 9 luglio) ma dovrebbe arrivare alla fine dell’anno, col il cast della prima stagione confermato, Henry Cavill in testa, naturalmente.

