The Cuphead Show!: l’imperdibile Sneak Peek dalla serie Netflix tratta dal videogioco

King Dice dà spettacolo nella stilosissima clip tratta da The Cuphead Show!, serie tv animata made in Netflix tratta dallo sparatutto dello Studio MDHR.

La prima clip tratta dall’attesa (e decisamente originale) serie animata The Cuphead Show! Introduce King Dice, uno dei bizzarri boss del videogioco originale, Cuphead.

Wayne Brady will play King Dice in the Cuphead show #SummerGameFest #NetflixGeeked pic.twitter.com/cO91PnT4UL — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 11, 2021

La stessa sinossi del video chiama King Dice “la mano destra del diavolo”, un tipo decisamente losco… ma quantomeno ha una bellissima voce! Difatti, il doppiatore è Wayne Brady, notissimo negli States, dove appare continuamente in tv come cantante, conduttore, comico, oltre ad avere spesso ruoli in serial anche piuttosto noti (probabilmente lo ricorderete in How I Met Your Mother e Black Lightning).

La sinossi della serie, che non ha ancora una data d’uscita ufficiale, è la seguente:

Il videogioco che ha sconvolto le scene con la sua sontuosa animazione retrò prende vita con The Cuphead Show! una commedia basata sui personaggi che segue le disavventure dell’impulsivo Cuphead e il suo cauto ma distratto fratello Mugman. Che si tratti di irascibili sirene, rane pugili o del diavolo in persona, i fratelli si cacciano spesso nei guai a casa loro, nella surreale isola di Inkwell.

