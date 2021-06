Ted avrà una serie TV prequel realizzata da Peacock

Il popolare film dedicato all’orsacchiotto Ted avrà una serie TV prequel dedicata sviluppata da Peacock. A realizzare il progetto sarà Seth MacFarlane che farà da sceneggiatore e produttore esecutivo. Si tratterà di un telefilm live-action diviso in dieci episodi.

Lo stesso Seth MacFarlane è in trattative anche per dare la voce originale al personaggio di Ted. Nella serie TV su Ted non sono per ora stati coinvolti gli altri due protagonisti, ovvero Mark Wahlberg e l’attrice Mila Kunis.

Ricordiamo che il film originale, arrivato nelle sale cinematografiche nel 2012, ha avuto come protagonista Mark Wahlberg nei panni di John Bennett, un uomo la cui infanzia è stata segnata dall’amicizia particolare con il suo orsacchiotto. La relazione decisamente inusuale tra l’uomo adulto ed il suo Ted diventerà ancora più caratterizzante quando John incontrerà Lori, innamorandosene.

Dopo il primo lungometraggio dedicato a Ted è uscito anche un film sequel nel 2012, in cui non c’era più il personaggio di Mila Kunis, rimpiazzata da Amanda Seyfried, interprete di Samantha, il nuovo amore di John.

Il primo film dedicato a Ted è diventato la commedia R-Rated con maggiori incassi di tutti i tempi. Ed il primo ed il secondo lungometraggio sommati hanno portato a 750 milioni di dollari di guadagni al box office.